Новую сельхозкультуру посеют в Приморье

Как сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, демонстрационные посевы рапса заложат в одном из хозяйств Уссурийска. Их обработают средствами защиты растений, которые не несут опасности для пчёл.
Рост производства качественной сельхозпродукции и развитие экспортного потенциала страны соответствуют задачам партийного проекта «Единой России» «Российское село», а также национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«Одна из задач — посмотреть, как рапс будет созревать в условиях местного климата. Данная культура является экспортной и предназначена, прежде всего, для переработки на масло, которое широко используется в пищевой промышленности, медицине и косметологии», — добавили в ведомстве.