Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов

Пентагон в последний месяц перед закрытием финансового года осуществил ряд дорогостоящих закупок.

Источник: Аргументы и факты

Аналитики общественной организации Open the Books заявили, что Министерство обороны США в последний месяц перед закрытием финансового года осуществило ряд дорогостоящих закупок.

По их данным, почти 10 млн долларов было направлено на приобретение крабов и омаров, около 15 млн — на премиальную говядину, а среди оплаченных из бюджета покупок оказались также музыкальные инструменты, включая рояль стоимостью около 100 тысяч долларов и флейту примерно за 20 тысяч.

Эксперты организации отмечают, что финансовый год в США начинается в октябре, и к концу сентября ведомства нередко стремятся израсходовать выделенные средства полностью. По их мнению, это связано с опасениями, что в противном случае финансирование может быть уменьшено в следующем бюджетном периоде.

В отчёте утверждается, что в последние годы расходы Пентагона в сентябре демонстрируют тенденцию к росту. В частности, по подсчётам организации, в сентябре 2025 года военное ведомство якобы потратило около 2 млн долларов на закупку аляскинского краба и ещё примерно 6,9 млн — на хвосты омара.

Ранее разработчик нейросети Claude, компания Anthropic, подала иск против Пентагона из-за намерения американского военного ведомства внести компанию в чёрный список по соображениям национальной безопасности.

