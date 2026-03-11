Пентагон перед закрытием бюджета купил рояль и крабов

По их данным, почти 10 млн долларов было направлено на приобретение крабов и омаров, около 15 млн — на премиальную говядину, а среди оплаченных из бюджета покупок оказались также музыкальные инструменты, включая рояль стоимостью около 100 тысяч долларов и флейту примерно за 20 тысяч.