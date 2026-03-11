Rusprofile: доля женщин среди всех действующих ИП в России составила 45,5%

«Среди селлеров на Wildberries и Ozon доля женщин-предпринимателей стабильно растет и в ряде категорий уже превышает 50%. Женщины чаще запускают бизнес в fashion-сегменте, товарах для дома, детских товарах, косметике и handmade. Важно отметить, что маркетплейсы существенно снизили порог входа в бизнес — не нужен собственный сайт, склад и большой стартовый капитал. Это сделало предпринимательство доступнее для всех, но особенно заметно — для женщин, которые часто совмещают бизнес с семьей и ищут гибкие форматы», — сообщил эксперт.