Rusprofile: доля женщин среди всех действующих ИП в России составила 45,5%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. В России на долю женщин-предпринимателей приходится 45,5% всех действующих ИП. Всего в стране свое дело ведут 7,9 млн женщин. Такие данные приводит в своем исследовании сервис проверки и анализа контрагентов Rusprofile (есть в распоряжении ТАСС).
«На их долю приходится 45,5% всех действующих индивидуальных предпринимателей страны. Бум женского бизнеса произошел в 2023 году, когда прирост новых ИП составил 27,8%. Для сравнения, мужчин, открывших свое дело, тогда стало больше на 17,5%. А в 2025-м было зарегистрировано рекордное за последние четыре года количество индивидуальных предпринимателей обоего пола: в соотношении 44,9% на 55,1% в пользу сильного», — отмечают авторы исследования.
Rusprofile приводит мнение сооснователя ИИ-сервиса по обработке и аналитике обратной связи «Спикс» Валентина Марченко о том, в каких сферах женщины чаще открывают бизнес.
«Среди селлеров на Wildberries и Ozon доля женщин-предпринимателей стабильно растет и в ряде категорий уже превышает 50%. Женщины чаще запускают бизнес в fashion-сегменте, товарах для дома, детских товарах, косметике и handmade. Важно отметить, что маркетплейсы существенно снизили порог входа в бизнес — не нужен собственный сайт, склад и большой стартовый капитал. Это сделало предпринимательство доступнее для всех, но особенно заметно — для женщин, которые часто совмещают бизнес с семьей и ищут гибкие форматы», — сообщил эксперт.
Вместе с тем, авторы исследования отмечают, что если среди индивидуальных предпринимателей гендерный разрыв практически не заметен, то среди руководителей компаний явно доминируют мужчины. По данным аналитиков, женщин на высших должностях меньше в 1,9 раза — 851 771 против 1 650 262 мужчин. Более того, женщин во главе новых компаний с каждым годом становится в среднем на 11% меньше.
«В структуре владения бизнесом мужчин больше уже в 2 раза — 1 611 810 против 806 409 человек в действующих компаниях. Причем доля женщин-учредителей новых бизнесов резко сократилась в 2023 году — с 42% до 30% — и с тех пор держится примерно на том же уровне. Гендерный состав топ-менеджмента при этом не менялся: на одну женщину по-прежнему приходится двое мужчин», — говорится в исследовании.
Аналитики Rusprofile также составили рейтинг крупнейших по выручке компаний, которыми руководят женщины. Если 7 из 10 топ-менеджеров мужчин работают в нефтегазовой отрасли, то 6 из 10 женщин занимаются торговлей. Суммарная выручка топ-10 «женских» компаний за 2024 год составила 6,2 трлн рублей.