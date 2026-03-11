Япония ищет алюминий в России из-за кризиса на Ближнем Востоке

Японские производители автокомпонентов начали переговоры с одной из крупнейших российских компаний — ведущим производителем первичного алюминия — о поставках металла. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.
По данным издания, переговоры о закупках основных литейных алюминиевых сплавов ведутся около недели. Часть сделок может быть заключена уже в ближайшее время. Аналогичные переговоры с российским поставщиком начали и некоторые южнокорейские производители автозапчастей.
Причиной активизации переговоров стали перебои на мировом рынке алюминия после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт США и Израиля с Ираном привел к сбоям логистики в Персидском заливе и осложнил перевозки через Ормузский пролив.
По данным Bloomberg, на страны региона приходится около 10% мирового производства алюминия. Ключевыми поставщиками металла являются предприятия в ОАЭ и Бахрейне, которые традиционно экспортируют продукцию в Японию и Южную Корею.
После начала военных действий один из крупнейших производителей алюминия в Бахрейне объявил форс-мажор, а крупная компания из ОАЭ задержала часть отгрузок. Ограничения в Ормузском проливе затронули не только энергетические поставки, но и перевозки сырья и металлов.
Источники Bloomberg отмечают, что заключение контрактов с российским производителем потребует от японских компаний не только коммерческой оценки, но и анализа возможных геополитических рисков. При этом покупатели могут настаивать на долгосрочных соглашениях для стабилизации поставок.
Представители российской компании отказались комментировать ситуацию.
По данным агентства, за последние несколько лет один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия значительно увеличил поставки в страны Азии. Это произошло после сокращения закупок со стороны европейских клиентов. Южная Корея остается одним из крупнейших покупателей российского алюминия, а годовой объем поставок в страну может приблизиться к 500 тыс. тонн.
Дополнительное давление на рынок оказали события в регионе. Иранское агентство Mehr сообщало о повреждении алюминиевого предприятия в Бахрейне. Одновременно ограничения на движение через Ормузский пролив привели к росту мировых цен на алюминий.
На этом фоне энергетическая компания Катара QatarEnergy временно приостановила выпуск части продуктов переработки, включая алюминий.
Год назад Евросоюз ввел запрет на импорт первичного алюминия в рамках очередного пакета санкций. После этого российский производитель усилил переориентацию поставок на азиатские рынки. Также компания договорилась о поэтапном выкупе доли в индийском предприятии Pioneer Aluminium Industries Limited, которое выпускает глинозем в штате Андхра-Прадеш. Предприятие мощностью около 1,5 млн тонн глинозема в год продолжает работать в формате совместного производства.
Читайте также: Госдеп США заказал радары дальнего действия для Украины на 2 млрд рублей.