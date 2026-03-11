Япония ищет алюминий в России из-за кризиса на Ближнем Востоке

По данным агентства, за последние несколько лет один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия значительно увеличил поставки в страны Азии. Это произошло после сокращения закупок со стороны европейских клиентов. Южная Корея остается одним из крупнейших покупателей российского алюминия, а годовой объем поставок в страну может приблизиться к 500 тыс. тонн.