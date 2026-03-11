В Братске нашелся банк, который даст городу взаймы 300 миллионов рублей

В электронном аукционе за право предоставить кредит принимали участие три финансовые организации. Предложение Сбербанка оказалось самым выгодным. Он даст кредит под 17,34% годовых. Это более чем на 2,5% ниже максимальной ставки, по которой мэрия Братска планировала взять деньги взаймы. Кредит будет предоставлен на 290 дней, Сбербанк в виде процентов получит прибыль в 41,3 миллиона рублей.