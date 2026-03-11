Ричмонд
В Братске нашелся банк, который даст городу взаймы 300 миллионов рублей

Администрация Братска подвела итоги торгов среди финансовых организаций на предоставление городу кредита в размере 300 миллионов рублей. По результатам торгов победителем признан «Сбербанк». С ним уже заключен муниципальный контракт. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

В электронном аукционе за право предоставить кредит принимали участие три финансовые организации. Предложение Сбербанка оказалось самым выгодным. Он даст кредит под 17,34% годовых. Это более чем на 2,5% ниже максимальной ставки, по которой мэрия Братска планировала взять деньги взаймы. Кредит будет предоставлен на 290 дней, Сбербанк в виде процентов получит прибыль в 41,3 миллиона рублей.

Кредитора нашли со второго раза. На первые электронные торги, где предлагалась ставка не выше 17% годовых никто не заявился.

В последний раз до этого власти Братска заключали кредитные договоры также со Сбербанком. В конце декабря прошлого года мэрия заключила с финансовой организацией два муниципальных контракта на предоставление займов общей суммой 500 миллионов рублей.