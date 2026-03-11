Казахстан внедрил электронную систему закупок на пяти нефтегазовых месторождениях

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Министерство энергетики сообщило о внедрении новой электронной системы закупок E-procurement на Северо-Каспийском проекте.
Цель — создание эффективной системы развития внутристрановой ценности и поддержка казахстанских производителей товаров, работ и услуг, заявили в ведомстве.
«Цифровая система охватывает тендерные процессы, с момента подачи заявления от потенциального поставщика товаров, работ и услуг и до заключения соответствующих договоров. Внедрение системы направлено на минимизацию административных барьеров, сокращение сроков рассмотрения заявок, повышение уровня конкуренции среди поставщиков», — отметили в Минэнерго.
Электронный формат обеспечивает равный доступ участников к закупочным процедурам Северо-Каспийского проекта, а также прозрачность на всех этапах, подчеркнули в министерстве энергетики.
Северо-Каспийский проект — это первый крупномасштабный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане и один из центров нефтяной экономики. Он включает в себя пять месторождений: Кашаган, Каламкас-море, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.