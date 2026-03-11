Казахстан внедрил электронную систему закупок на пяти нефтегазовых месторождениях

Северо-Каспийский проект — это первый крупномасштабный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане и один из центров нефтяной экономики. Он включает в себя пять месторождений: Кашаган, Каламкас-море, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган.