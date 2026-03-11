В «Авито Недвижимость» рассказали, что отталкивает россиян в старом жилье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Изношенные коммуникации, плохая работа лифтов или вовсе их отсутствие больше всего отпугивают россиян при выборе квартир в домах старого фонда. Об этом говорится в материалах «Авито Недвижимости», которые есть в распоряжении ТАСС.
«Отпугивают в старых домах изношенные коммуникации (62% респондентов), плохая работа или вовсе отсутствие лифта (44%), качество инженерных систем (35%). Четверть респондентов отмечает плохую теплоизоляцию и отсутствие парковки, каждый пятый — сложности с перепланировкой», — отмечается в материалах подготовленных по результатам опроса. Онлайн-опрос прошел в феврале 2026 года при участии 10 тыс. россиян.
Отмечается, что в старом фонде россияне больше всего ценят толстые стены и звукоизоляцию (60% опрошенных), высокие потолки (40%), большие окна (31%), кладовые (30%) и широкие подоконники (26%). Высокие потолки, лепнина, парадные и богатая история дореволюционных домов привлекают каждого пятого опрошенного (21%), а наименее интересными для проживания россияне назвали хрущевки (7%).
При этом 45% респондентов считают современные дома (построенные, начиная от 2000 года) лучшим вариантом для жилья. Чем моложе россияне, тем чаще они выбирают новые дома: доля ответов растет с 39% у опрошенных старше 65 лет до 54% среди респондентов в возрастной группе 18−24 лет. Однако старшее поколение чаще предпочитает сталинские дома: среди людей в возрасте от 65 лет 39% хотели бы жить в таких домах, среди всех опрошенных других возрастных категорий — 27%.