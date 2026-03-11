В «Авито Недвижимость» рассказали, что отталкивает россиян в старом жилье

При этом 45% респондентов считают современные дома (построенные, начиная от 2000 года) лучшим вариантом для жилья. Чем моложе россияне, тем чаще они выбирают новые дома: доля ответов растет с 39% у опрошенных старше 65 лет до 54% среди респондентов в возрастной группе 18−24 лет. Однако старшее поколение чаще предпочитает сталинские дома: среди людей в возрасте от 65 лет 39% хотели бы жить в таких домах, среди всех опрошенных других возрастных категорий — 27%.