Переезд в инфекционную больницу: Бастрыкин потребовал доклад о проблемах с расселением аварийных домов в Верхнем Уфалее

Бастрыкин требует доклад о переселении южноуральцев в инфекционную больницу.

Источник: Комсомольская правда

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о проблемах с расселением аварийного жилья в Верхнем Уфалее.

Как рассказали в пресс-центре СК, из разваливающихся домов горожанам предложили переехать в бывшее здание инфекционной больницы. Больницу возвели в начале девяностых, а недавно реконструировали. Но горожан смущает состояние фундамента и коммуникаций в перепрофилированном здании.

— В настоящее время граждане вынуждены проживать в разрушающихся домах с отключенными коммуникациями, — уточнили в Следственном комитете. — Они опасаются, что в случае отказа от предложенных квартир их передадут другим, а им придётся ожидать нового жилья ещё несколько лет.

В ведомстве после жалоб верхнеуфалейцев возбудили уголовное дело о халатности. О ходе и итогах расследования обещают доложить Александру Бастрыкину.