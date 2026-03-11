В Ленинском районе Крыма разрабатывают проекты курортных комплексов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Инвесторы в сфере туризма и курортов сейчас прорабатывают проекты строительства санаторно-курортных комплексов в Ленинском районе Республики Крым, сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.
«Соглашение заключается по инициативе инвестора. В 2026 году мы ожидаем поступление проектов, в частности, инвесторами прорабатываются крупные проекты по созданию санаторно-курортных комплексов в Ленинском районе и других районах Республики Крым, поэтому мы ожидаем, что в том числе в этом году будут поданы крупные инвестиционные проекты», — сказал он.
Ганзий отметил, что туристическая и курортная сфера в Крыму сейчас наиболее востребована инвесторами. Ранее он сообщил, что в начале 2026 года в Республике Крым в сфере туризма реализуется 237 инвестиционных проектов на сумму более 340 млрд рублей — инвестиционный портфель за год вырос на 18%.