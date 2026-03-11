На Курганской в Иркутске продолжат ремонт по национальному проекту

«Прошлый год показал, что на Курганской мы работаем с хорошим темпом и качеством. Планируем не снижать его и в этом дорожном сезоне. Улица важная — она связывает несколько крупных садоводств и частный сектор с городом, здесь всегда интенсивное движение. Поэтому подход комплексный: обновляем не только асфальт, но и освещение, инженерные сети, остановки и озеленение», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.