На Курганской в Иркутске продолжат ремонт по национальному проекту

Работы проведут от Трактовой до Берега Ангары, 11б.
Как сообщает пресс-служба администрации города, протяженность ремонтируемого участка составляет около 2,5 км. Ремонт рассчитан на два года. В 2025 году подрядчик выполнил планировочные работы, демонтировал железобетонные трубы, установил новые металлические гофрированные. Также устроили основание из щебня и уложили около 20 тысяч квадратных метров нижнего слоя асфальта. Фактический объем выполненных работ превысил плановые показатели первого этапа.
В этом сезоне работы продолжатся. Запланировано асфальтирование проезжей части — более 40 тысяч квадратных метров и тротуаров — почти 2,2 тысячи квадратов. Установят дорожные бордюры, смонтируют 143 опоры наружного освещения со 163 светильниками. Также предстоит переустройство двух остановочных пунктов, восстановление металлического барьерного ограждения и компенсационное озеленение — высадка 746 деревьев.
«Прошлый год показал, что на Курганской мы работаем с хорошим темпом и качеством. Планируем не снижать его и в этом дорожном сезоне. Улица важная — она связывает несколько крупных садоводств и частный сектор с городом, здесь всегда интенсивное движение. Поэтому подход комплексный: обновляем не только асфальт, но и освещение, инженерные сети, остановки и озеленение», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.