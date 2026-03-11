Муниципальный долг Братска продолжает расти

Из долговой книги Братска следует, что с начала года власти города привлекли в виде кредитов 500 миллионов рублей. При этом погашено было 205 миллионов рублей основного долга и еще около 52,5 миллионов рублей ушло на уплату процентов за пользование займами. В настоящее время администрация Братска выплачивает коммерческие кредиты, которые были взяты с сентября 2023 года.