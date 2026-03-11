Муниципальный долг Братска продолжает расти

За месяц муниципальный долг Братска вырос почти на 150 миллионов рублей и сейчас составляет около 2,175 миллиардов рублей. В структуре муниципального долга основную долю занимают кредиты, которые были набраны в коммерческих банках. На них приходится 2,035 миллиардов рублей, или 93,6%. Остальная часть — 139,5 миллионов рублей — бюджетные кредиты с низкой процентной ставкой.
Из долговой книги Братска следует, что с начала года власти города привлекли в виде кредитов 500 миллионов рублей. При этом погашено было 205 миллионов рублей основного долга и еще около 52,5 миллионов рублей ушло на уплату процентов за пользование займами. В настоящее время администрация Братска выплачивает коммерческие кредиты, которые были взяты с сентября 2023 года.
Как сообщалось ранее, 10 марта власти Братска заключили еще один договор на предоставление городу кредита в 300 миллионов рублей на 290 дней.