Проект по добыче золота планируют запустить в Приморье

Инвестпакет включает строительство фабрики, линий электропередачи и подъездных дорог к месторождению.

Источник: Аргументы и факты

В Красноармейском округе Приморья готовят крупный проект по добыче золота на месторождении Глухое стоимостью около 48,3 млрд рублей. Инвестор, «Золоторудная компания “Глухое”» из Екатеринбурга, по соглашению с правительством края намерен вложить эти средства в горно-обогатительный комплекс и инфраструктуру и создать около 600 рабочих мест для жителей региона, сообщило краевое правительство.

Компания зарегистрирована в Екатеринбурге и действует с 2021 года, но юридический адрес планируют перевести во Владивосток, сотрудники должны работать во Владивостоке и Красноармейском округе. ООО ЗРК «Глухое» возглавляет Сергей Семин, бенефициаром значится предприниматель Ирина Савельева. По итогам 2024 года фирма показала убыток 455 тысяч рублей.

Соглашение с краем предполагает капитальные вложения от 46 до 48,3 млрд рублей и потенциальные налоговые поступления до 80 млрд рублей за время работы проекта. Отдельно оговорено создание около 600 рабочих мест с приоритетом для жителей Приморья.

Проект запускают с геологоразведки: всего выделено семь этапов, сейчас работы находятся на стадии разведки и уточнения запасов. Ранее ресурсы центральной части Глухого оценивали примерно в 27,5 тонны рудного золота по категории Р1.

В планах — горно-обогатительный комплекс с золотоизвлекательной фабрикой, линии электропередачи до 100 км, подстанции и подъездные автодороги. Параллельно власти и инвестор обсуждают создание золоторудного кластера в северо-восточном Приморье на базе общей инфраструктуры.

Инициаторы проекта добиваются изменения границ охранной зоны Сихотэ-Алинского заповедника и корректировки положения об этой территории, чтобы начать первые работы. Специалисты заповедника предупреждают о рисках для рек, мест обитания редких видов и путей миграции крупных животных, включая амурского тигра.

ООО ЗРК «Глухое» обратилось в правительство региона в конце декабря 2025 года, а в конце января 2026-го представило проект освоения месторождения, после чего начались переговоры о параметрах соглашения и режиме земель вокруг заповедника. По расчетам инициаторов, к добыче рудного золота на Глухом они рассчитывают перейти во втором квартале 2030 года, если строительство инфраструктуры пойдёт по графику.

