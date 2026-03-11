Проект по добыче золота планируют запустить в Приморье

ООО ЗРК «Глухое» обратилось в правительство региона в конце декабря 2025 года, а в конце января 2026-го представило проект освоения месторождения, после чего начались переговоры о параметрах соглашения и режиме земель вокруг заповедника. По расчетам инициаторов, к добыче рудного золота на Глухом они рассчитывают перейти во втором квартале 2030 года, если строительство инфраструктуры пойдёт по графику.