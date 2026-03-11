Когда нужно срочно блокировать банковскую карту

В случаях, когда такая ситуация произошла вне стен банка, например, в торговом центре или на улице, необходимо сразу же активировать блокировку через мобильное приложение или по телефону банка. Также важно позвонить по номеру, указанному на самом банкомате или терминале, чтобы получить информацию о возможности возврата карты без необходимости её перевыпуска.