Когда нужно срочно блокировать банковскую карту

Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, передает ИА DEITA.RU.
Первый случай — потеря карты. Даже если вы уверены, что карта есть у вас дома, но не можете найти её длительное время, лучше её немедленно заблокировать. Это предосторожность, которая поможет предотвратить использование карты злоумышленниками в случае её находки кем-то другим.
После того, как карта будет найдена, снятие блокировки можно выполнить через мобильное приложение банка. В случае, если карту так и не удастся найти, необходимо обратиться в отделение банка, выдавшего карту, с заявлением о перевыпуске. Это обезопасит ваши средства от несанкционированных транзакций.
Второй повод для срочной блокировки — ситуация, когда карта «проглатывается» банкоматом или терминалом оплаты. Если подобное произошло в отделении банка, можно обратиться к сотрудникам банка, предъявить паспорт и объяснить ситуацию. Часто сотрудники могут открыть банкомат или терминал и вернуть карту владельцу, если техническая возможность есть.
В случаях, когда такая ситуация произошла вне стен банка, например, в торговом центре или на улице, необходимо сразу же активировать блокировку через мобильное приложение или по телефону банка. Также важно позвонить по номеру, указанному на самом банкомате или терминале, чтобы получить информацию о возможности возврата карты без необходимости её перевыпуска.
Третий случай — это ситуация компрометации карты, когда происходит утечка конфиденциальных данных, которые должны быть известны только владельцу. Наиболее распространёнными способами похищения информации являются использование фишинговых сайтов для оплаты товаров или услуг, а также случаи, связанные с использованием открытых Wi-Fi сетей или общедоступных компьютеров, например, в МФЦ или в заведениях с публичным доступом.