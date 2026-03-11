Москва, Петербург и Ростов-на-Дону возглавили топ городов для инвестиций в жилье

Зайцев добавил, что традиционно привлекательными также выглядят южные города России. По его словам, после резкого роста цен, рынок за последний год существенно остыл и даже в Сочи со стабильно растущими ценами на жилье появились ликвидные варианты с дисконтом. «Привлекательность российских курортных городов еще и продиктована эскалацией на Ближнем Востоке, что может породить еще одну волну популярности отдыха на российском побережье, а значит привлечет инвесторов», — считает он.