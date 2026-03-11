Москва, Петербург и Ростов-на-Дону возглавили топ городов для инвестиций в жилье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону возглавили топ город, благоприятных для инвестиций в жилье на первичном рынке. Об этом ТАСС сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
«В целом по России средняя цена квадратного метра на первичном рынке сейчас на 20,9% выше, чем на вторичном рынке, это существенный риск для инвесторов. Наиболее благополучно в этом плане ситуация выглядит в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выше на 11%, 3% и 0,5% соответственно», — сказал собеседник агентства.
По его словам, хорошую динамику роста демонстрирует жилье в Нижнем Новгороде. За прошедшие 12 месяцев средняя цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8%, с учетом того, что в целом по России рост был на уровне всего 1,9%, уточнил эксперт.
Зайцев добавил, что традиционно привлекательными также выглядят южные города России. По его словам, после резкого роста цен, рынок за последний год существенно остыл и даже в Сочи со стабильно растущими ценами на жилье появились ликвидные варианты с дисконтом. «Привлекательность российских курортных городов еще и продиктована эскалацией на Ближнем Востоке, что может породить еще одну волну популярности отдыха на российском побережье, а значит привлечет инвесторов», — считает он.
Помимо Сочи в южных регионах следует обратить внимание на Анапу, где идет активное развитие инфраструктуры, и Геленджик, считают в «Этажах». В последнее время активно развивается Архыз, но на фоне ограниченности предложения цена за квадратный метр на топовые варианты здесь уже достигает 600−650 тыс. рублей, отмечают в компании.
«Краснодар остается привлекательным в связи со стабильным спросом на недвижимость в нем, в том числе от жителей других регионов. Рано или поздно затоваренность рынка пройдет и цены вновь вернутся к более активному росту», — прогнозирует Зайцев.