Хайнань внедряет меры по ускорению развития интерфейсов «мозг-компьютер»

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о принятии конкретных мер, направленных на ускоренное развитие индустрии медицинских приборов с нейрокомпьютерными интерфейсами (интерфейсы «мозг-компьютер», BCI) и на формирование перспективного высокотехнологичного сектора в рамках программы построения свободного торгового порта. Об этом пишет местный информационный ресурс «Наньхайван».
Как сообщили в ведомстве по надзору за лекарственными средствами провинции, документ «Несколько мер по поддержке высококачественного развития индустрии медицинских приборов с интерфейсами “мозг-компьютер” охватывает пять ключевых направлений, включая стандартизацию, клиническую трансформацию, целевую поддержку инновационных компаний, стимулирование локальных разработок и обеспечение безопасности данных.
В числе приоритетов программы указывается создание рабочей группы по стандартизации BCI с участием университетов и предприятий, ускорение клинической валидации в пилотной зоне Лэчэн, а также внедрение механизма для этических проверок исследований. Кроме того, предприятия смогут пользоваться персональной поддержкой экспертов, ускоренными каналами инспекции и регистрации продукции, а исследователи — участвовать в стартапах через долевое участие и обмен знаниями на междисциплинарных семинарах.
Отдельное внимание уделяется защите персональных данных и информационной безопасности, а также мониторингу рисков и стимулированию страховой защиты инноваций, пишет ресурс. Как подчеркнули власти провинции, меры направлены на создание конкурентного высокотехнологичного кластера BCI на Хайнане, привлечение инвестиций и повышение качества научно-технических разработок, что должно способствовать укреплению статуса свободного торгового порта.