Хайнань внедряет меры по ускорению развития интерфейсов «мозг-компьютер»

В числе приоритетов программы указывается создание рабочей группы по стандартизации BCI с участием университетов и предприятий, ускорение клинической валидации в пилотной зоне Лэчэн, а также внедрение механизма для этических проверок исследований. Кроме того, предприятия смогут пользоваться персональной поддержкой экспертов, ускоренными каналами инспекции и регистрации продукции, а исследователи — участвовать в стартапах через долевое участие и обмен знаниями на междисциплинарных семинарах.