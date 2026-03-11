Выработка Красноярской ТЭЦ-3 выросла на 45% с начала года

Производство электроэнергии на Красноярской ТЭЦ-3 (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) за два месяца текущего года увеличилось на 45% — с 214 до 310 млн кВт*ч. Такая динамика обусловлена пуском в конце 2025 года второго энергоблока мощностью 185 МВт.