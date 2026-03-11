Ричмонд
Выработка Красноярской ТЭЦ-3 выросла на 45% с начала года

Производство электроэнергии на Красноярской ТЭЦ-3 (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) за два месяца текущего года увеличилось на 45%.

Источник: Аргументы и факты

Производство электроэнергии на Красноярской ТЭЦ-3 (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) за два месяца текущего года увеличилось на 45% — с 214 до 310 млн кВт*ч. Такая динамика обусловлена пуском в конце 2025 года второго энергоблока мощностью 185 МВт.

Ввод нового оборудования позволил практически удвоить установленный электрический потенциал одного из самых современных предприятий страны, работающих на твёрдом топливе — с 208 до 393 МВт. Масштабный инвестиционный проект был завершен в четырехлетний срок, а совокупный объем вложений в расширение мощностей превысил 33 млрд рублей.

Показатели других подразделений СГК в регионе сохранились на стабильном уровне. Суммарная выработка электроэнергии тремя красноярскими ТЭЦ, Минусинской ТЭЦ, Назаровской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2 составила 3 905 млн кВт*ч. Несмотря на значительную долю гидрогенерации Ангаро-Енисейского каскада в энергосистеме Сибири, тепловые станции остаются востребованными на оптовом рынке.

Важным преимуществом ТЭС является независимость их производительности от климатических факторов. А наличие доступной топливной базы гарантирует бесперебойную работу предприятий в любых условиях. Для поддержания высоких показателей работы оборудования и развития инфраструктуры СГК продолжает реализацию долгосрочных программ обновления.