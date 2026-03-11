Российский бизнес приостановил отправку грузов по МТК «Север—Юг» из-за Ирана

Российские компании начали приостанавливать отправку грузов по международному транспортному коридору «Север — Юг» из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в компаниях-грузоотправителях.
По словам собеседников издания, часть поставок остановили с 28 февраля. В частности, перевозки прекратили некоторые предприятия лесной отрасли. Один из источников рассказал, что компания приостановила экспорт пиломатериалов по этому маршруту и рассматривает поставки в Северную Африку и Латинскую Америку.
Источник в химической отрасли сообщил, что перевозки через этот маршрут сейчас сильно осложнились. По его словам, продолжают идти только те грузы, которые были отправлены до начала конфликта или в первые дни после его начала.
Кроме того, Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Из-за этого судоходство в Персидском заливе практически остановилось.
Проблемы возникли и на сухопутном участке маршрута. 5 марта Азербайджан временно закрыл движение грузовых автомобилей через границу с Ираном после падения двух иранских беспилотников в районе Нахичевани. Движение возобновили только 9 марта.
В РЖД сообщили, что продолжают работать с партнерами по коридору и следят за ситуацией. При этом данные о количестве заявок на перевозки компания не раскрывает.
Транспортный коридор «Север — Юг» соединяет Россию с портами Ирана и рынками Индии, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Его общая протяженность составляет около 7200 км.
Эксперты предупреждают, что остановка поставок может увеличить расходы экспортеров. По оценке аналитиков, затраты могут вырасти на 20−30%, а сроки доставки грузов увеличатся с примерно 30 до 45−60 дней. Это может снизить прибыльность экспорта зерна, металлов и продукции нефтехимии.
Читайте также: Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.