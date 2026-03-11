В Самарской области средняя зарплата перевалила за 100 тысяч рублей

«По сравнению с декабрем-2024 среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 9,3%, а в январе-декабре 2025 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 11,8%», — отмечается в отчете Самарастата.
Самыми прибыльными оказались сферы финансов и страхования (204 614 рублей), госуправления и обеспечения военной безопасности, а также социальное обеспечение (171 477 рублей), деятельность в области информации и связи (151 418 рублей).
Меньше всего в декабре удалось заработать занятым в сфере гостиничного обслуживания и предприятий общепита (51 438 рублей), в административной деятельности (61 473) и в сфере недвижимости (62 815 рублей).
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о размере среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в России в декабре 2025 года. По данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система) она составила 139 727 рублей, что на 40 тыс. рублей превышает показатель ноября 2025 года.