В Самарской области средняя зарплата перевалила за 100 тысяч рублей

По данным Самарастата, в декабре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата в Самарской области составила 102 585 рублей, что более чем на 135 процентов превышает показатель предыдущего месяца. Рост произошел из-за традиционных годовых выплат, включая премии и «13-ю зарплату».