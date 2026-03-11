На алюминиевом заводе в Красноярске строят сероочистку

На Красноярском алюминиевом заводе начался активный этап строительства сероочистки на анодном производстве. Новый объект призван дополнительно снизить выбросы диоксида серы.
Строительная площадка развернулась между действующими корпусами завода. В частности, завершается устройство свайного поля. На данный момент из 188 запланированных свай смонтировано уже 160. В ближайшее время строители приступят к следующим этапам.
Газоочистка станет продолжением многолетней программы модернизации, которую завод ведет с 2004 года. Как рассказал директор предприятия Евгений Курьянов, к моменту включения в федеральный проект «Чистый воздух» в 2019 году КрАЗ уже прошел два этапа экологического обновления: построил сухие газоочистки (эффективность 99,5%) и внедрил технологию «ЭкоСодерберг» во всех электролизных цехах. Это позволило сократить выбросы на 35 тысяч тонн.
Необходимость строительства сероочистки возникла в 2023 году, когда в перечень веществ, подлежащих снижению в рамках федпроекта, включили диоксид серы. Хотя выбросы серы на заводе уже были на уровне 60% от норматива, предприятию предписали сократить их еще на 20%.
Реализация проекта потребовала нестандартных решений. Оборудование такого класса ранее в России не производилось, а европейские поставщики ушли с рынка. Технологию нашли в Китае и адаптировали под условия предприятия.
«Очистка газов будет происходить в специальной установке с использованием извести, где диоксид серы будет связываться в процессе химической реакции, а побочным продуктом станет технический гипс», — говорится о принципах работы установки.
На предприятии также изучают возможности использования гипса, например, в производстве стройматериалов.
Отметим, что график строительства удается опережать примерно на месяц благодаря ускоренным поставкам оборудования. Запуск сероочистки запланирован на первый квартал 2027 года.
Чтобы выполнить обязательства по программе «Чистый воздух» до ввода объекта, в конце 2026 года завод временно остановит две печи прокалки в цехе анодной массы. Это снизит производство кокса наполовину и дополнительно сократит выбросы.
Экологическая модернизация предприятия продолжится и после 2026 года. На КрАЗе строят новое производство алюминия на обожженных анодах, которое исключит выбросы бензапирена, и внедряют технологию инертного анода, полностью исключающую выбросы при производстве металла.