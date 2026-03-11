На алюминиевом заводе в Красноярске строят сероочистку

Газоочистка станет продолжением многолетней программы модернизации, которую завод ведет с 2004 года. Как рассказал директор предприятия Евгений Курьянов, к моменту включения в федеральный проект «Чистый воздух» в 2019 году КрАЗ уже прошел два этапа экологического обновления: построил сухие газоочистки (эффективность 99,5%) и внедрил технологию «ЭкоСодерберг» во всех электролизных цехах. Это позволило сократить выбросы на 35 тысяч тонн.