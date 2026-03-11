Бизнес Приангарья приглашают к участию в региональном конкурсе «Экспортер года»

Прием документов продлится до 1 апреля. Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства региона в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
«Иркутская область обладает уникальным конкурентным преимуществом, являясь воротами в Азию. Однако сегодня важно делать ставку на продукцию глубокой переработки. По предварительным итогам 2025 года наблюдается рост несырьевого неэнергетического экспорта, и конкурс “Экспортер года” призван поддержать компании, которые вносят вклад в эту динамику, укрепляя деловой имидж области за рубежом и расширяя географию партнерских связей», — сообщил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.
Конкурс «Экспортер года» дает возможность заявить о своих достижениях предприятиям разных отраслей, отмечает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. Победителей определят среди представителей промышленности, агропромышленного комплекса, сферы высоких технологий и услуг. Кроме того, специальная номинация «Прорыв года» учреждена для компаний, которым в 2025 году удалось добиться максимального роста экспортных показателей.
«Победа в конкурсе “Экспортер года” — это реальный инструмент для развития бизнеса. Статус победителя помогает компаниям укрепить деловую репутацию, повысить узнаваемость бренда, привлечь внимание новых партнеров и инвесторов», — отметила директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.
Получить подробную информацию и ознакомиться с положением о конкурсе можно в Центре «Мой бизнес».