Бизнес Приангарья приглашают к участию в региональном конкурсе «Экспортер года»

«Иркутская область обладает уникальным конкурентным преимуществом, являясь воротами в Азию. Однако сегодня важно делать ставку на продукцию глубокой переработки. По предварительным итогам 2025 года наблюдается рост несырьевого неэнергетического экспорта, и конкурс “Экспортер года” призван поддержать компании, которые вносят вклад в эту динамику, укрепляя деловой имидж области за рубежом и расширяя географию партнерских связей», — сообщил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.