Россиянам раскрыли уловки банков при обмене валют

Для того чтобы не переплатить и не попасть в неприятную ситуацию, важно разбираться, как формируется курс и что может скрываться за его изменением, сообщает ИА DEITA.RU.
Специалисты, опрошенные порталом LIFE, поделились своими знаниями о том, как именно работает валютный рынок в банковской сфере и на что стоит обращать внимание при приобретении долларов.
Первый и важнейший фактор формирования курса — это влияние выходных и праздничных дней в странах, где производится выпускающая валюта. Например, если в ОАЭ объявлен выходной или праздник, операции с дирхамами, как правило, приостанавливаются, а российские банки вынуждены учитывать риск возможных валютных колебаний после открытия рынка.
Это зачастую ведет к повышению курса покупки, чтобы компенсировать риски. Сложности возникают и из-за времени работы иностранных банков: если клиент обращается за валютой вечером, когда большинство контрагентов уже закрыты, банк не может мгновенно провести встречную покупку валюты у другого банка.
Чтобы избежать возможных потерь при движениях курса, в таких случаях банк устанавливает менее выгодный курс, который безопаснее с точки зрения риска. Еще одним важным фактором считаются запасы валюты внутри банка. Если долларов у него много, то он может снизить их стоимость при продаже населению, чтобы снизить свою валютную позицию и управлять рисками.
Аналогично, при недостатке валюты или дефиците наличных, курс приобретения может быть повышен, что еще раз подчеркивает, насколько важна внутренняя политика банка и его валютный баланс. Кроме того, физический вид купюр играет свою роль: старые и поврежденные деньги, как правило, принимаются по более низкому курсу, тогда как новые и без изъянов купюры воспринимаются рынком и банками значительно увереннее и стоят дороже.
Специалисты подчеркивают, что разница между выгодным обменом и переплатой может достигать сотен рублей на каждые 100 долларов, что особенно заметно при торговле крупными суммами. Во многих организациях при покупке валюты взимается комиссия, которая может варьироваться в зависимости от суммы и статуса клиента.
Например, у крупных клиентов комиссия может достигать 0,5%, а в периоды повышенного спроса и нестабильности спред между курсом покупки и продажи может увеличиваться до 20−30%. Это означает, что цена, предлагаемая банками, может значительно отличаться от официального курса ЦБ РФ, и для экономии стоит сравнить предложения нескольких финансовых учреждений.
Еще один важный момент — это различия в стоимости новых и старых купюр. С начала года комиссии за операции по приобретению новых долларов иногда достигают 200−300 рублей за каждую сделку, что существенно увеличивает итоговую сумму.
Кроме этого, онлайн-обмен обычно обходится дешевле, примерно на 500 рублей за каждые 100 долларов, потому что физическая наличность требует дополнительных затрат на хранение и инкассацию, а также связана с рисками и затратами, связанными с доставкой и обеспечением безопасности.
Эксперты дают несколько практических советов, которые помогут избежать лишних трат. Рекомендуется заранее заказывать крупные суммы валюты, чтобы избежать скачков курса и очередей. Важно уточнить у банка наличие новых купюр — именно их стоимость и качество часто влияют на итоговую сумму. При покупке важно учитывать все комиссии, чтобы знать точную сумму, которую вы заплатите.
Также стоит планировать покупки до периодов пикового спроса, например, заблаговременно перед началом туристического сезона или новогодних праздников. Это займет минимум времени — всего полчаса, и может сэкономить десятки тысяч рублей, что особенно актуально при больших объемах обмена. Таким образом, грамотное планирование и информированность помогут вам сделать обмен валюты максимально выгодным и безопасным.