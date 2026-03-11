Россиянам раскрыли уловки банков при обмене валют

Аналогично, при недостатке валюты или дефиците наличных, курс приобретения может быть повышен, что еще раз подчеркивает, насколько важна внутренняя политика банка и его валютный баланс. Кроме того, физический вид купюр играет свою роль: старые и поврежденные деньги, как правило, принимаются по более низкому курсу, тогда как новые и без изъянов купюры воспринимаются рынком и банками значительно увереннее и стоят дороже.