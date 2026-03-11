Кто имеет право на удвоенный налоговый вычет

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ для родителей несовершеннолетних детей может быть увеличен вдвое. По словам юриста Ирины Сиваковой, право на двойной вычет — от 2,8 до 24 тысяч рублей — возникает только в трёх случаях.
Первый — когда родитель признается единственным. То есть второй родитель умер или не вписан в свидетельство о рождении. Второй вариант возможен при официальном отказе второго родителя от получения льготы в пользу первого. Третье основание — статус единственного усыновителя, опекуна или попечителя.
Размеры удвоенной льготы, актуальные в 2026 году, зависят от количества детей в семье и состояния их здоровья. На первого ребёнка ежемесячная сумма составит 2,8 рублей, на второго — 5,6 тысячи. Вычет на третьего и каждого последующего ребёнка достигнет 12 тысяч рублей.
Для родителей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, предусмотрена максимальная сумма в 24 тысячи рублей.
«Вычет полагается ежемесячно, пока совокупный доход налогоплательщика за год не превысит 450 тысяч рублей», — отметила эксперт.
Если по каким-либо причинам вычет не оформлялся на работе в течение последних трёх лет, налогоплательщик вправе вернуть деньги. Для этого потребуется самостоятельно заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, написала Сивакова в своём телеграм-канале «Юридические тонкости» (18+).