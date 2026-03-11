Кто имеет право на удвоенный налоговый вычет

Первый — когда родитель признается единственным. То есть второй родитель умер или не вписан в свидетельство о рождении. Второй вариант возможен при официальном отказе второго родителя от получения льготы в пользу первого. Третье основание — статус единственного усыновителя, опекуна или попечителя.