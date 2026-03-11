Женщина не смогла узнать о счетах мужа: суд проверит закон о банковской тайне

Как сообщили в Конституционном суде, предметом проверки стал пункт 4 статьи 50 закона «О банках и банковской деятельности». Согласно этой норме, информация о банковских счетах относится к банковской тайне и может быть раскрыта только самому клиенту либо третьему лицу — но только с его согласия.