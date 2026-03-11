В Воронежской области объявили планы по замене лифтов в многоэтажках

Больше тысячи новых подъемников предстоит установить в жилых многоэтажках региона к началу 2030 года. Ожидается, что это позволит полностью закрыть вопрос с заменой лифтов старше 25 лет.
Работы должны были завершить по всей стране к февралю 2025-го, но из-за сильного отставания сроки пришлось продлить. В Воронежской области уже поменяли оборудование в домах, которые накапливают средства на капремонт в общем котле. А вот те, кто выбрал спецсчета, в большинстве своем не смогли собрать достаточно средств. Только на один лифт (с демонтажом старого) нужно в среднем около четырех миллионов рублей. Как будет решаться проблема домов со спецсчетами, рассказали в министерстве ЖКХ и энергетики региона.
Всего здесь насчитывается 1033 лифта, подлежащих обязательной замене в связи с истечением нормативного срока эксплуатации. Если владельцы специальных счетов — управляющие компаниями и ТСЖ — не справятся с этим до конца 2025 года, то вся ответственность — и все целевые накопления — перейдут к региональному Фонду капитального ремонта. Далее жители будут уплачивать взносы в общий котел.
Как пояснил «РГ» министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов, на данный момент нет сводной информации о том, сколько денег уже хранится на спецсчетах. Но известны случаи, когда запасы тратились не по назначению — на текущий ремонт, благоустройство и другие некапитальные работы.
— Скорее всего, будем через суд добиваться возврата этих средств. Пока мы не можем определить, какая сумма перейдет в общий котел со спецсчетов. Но можем рассчитать объем взносов, которые люди будут платить уже не на них, а в Фонд капитального ремонта в период до 2030 года, — отметил министр.
Многоэтажки со специальными счетами в большинстве своем не смогли собрать достаточно средств.
Если брать все дома, которые на сегодня имеют спецсчета и не заменили старые лифты, получится дополнительно 2,3 миллиарда рублей. Всего же на замену лифтов понадобится 4,1 миллиарда. Выйти на этот объем финансирования и завершить работы в срок (к февралю 2030-го) власти планируют за счет нескольких источников.
Во-первых, из областного бюджета продолжат выделять на замену лифтов около 450 миллионов рублей в год.
Во-вторых, Фонд капремонта многоквартирных домов Воронежской области по-прежнему будет получать доходы от размещения на депозитах временно свободных средств.
В-третьих, при проведении торгов плановые затраты обычно удается уменьшить, сумма экономии также идет на проведение первоочередных работ (к которым относится замена лифтов).
Наконец, размер взноса на капремонт будут регулярно индексировать. В 2026-м в регионе минимальную планку подняли до 15,67 рубля с квадратного метра и впервые ввели отдельный тариф для домов с лифтами — он больше на 50 копеек.
Справка «РГ».
В 2025 году в Воронежской области капитально отремонтировали свыше 450 многоквартирных домов на сумму 3,3 миллиарда рублей. В 95 многоэтажках заменили 317 лифтов. Таким образом в регионе, по данным профильного министерства, полностью выполнили требования техрегламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в отношении домов, чьи жители платят взносы в общий котел.
Цифра.
55 лифтов планируют заменить в 2026 году в Воронежской области, а также провести капремонт в 444 домах. Общий объем финансирования программы составит 6,5 миллиарда рублей.