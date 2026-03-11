В Воронежской области объявили планы по замене лифтов в многоэтажках

Работы должны были завершить по всей стране к февралю 2025-го, но из-за сильного отставания сроки пришлось продлить. В Воронежской области уже поменяли оборудование в домах, которые накапливают средства на капремонт в общем котле. А вот те, кто выбрал спецсчета, в большинстве своем не смогли собрать достаточно средств. Только на один лифт (с демонтажом старого) нужно в среднем около четырех миллионов рублей. Как будет решаться проблема домов со спецсчетами, рассказали в министерстве ЖКХ и энергетики региона.