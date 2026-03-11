Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси упростили процедуру регистрации сельхозтехники

В Беларуси упростили административные процедуры регистрации, учета и гостехосмотра колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин. Это предусмотрено соответствующим постановлением Совмина, рассказали в пресс-службе правительства.

Документом уточняются правила государственной регистрации, учета и снятия с учета сельхозтехники. Так рассчитывают снизить административную нагрузку на людей и субъекты хозяйствования, а также усовершенствовать отдельные положения с учетом практики их применения.

Для регистрации сельхозмашин исключили ряд документов, поскольку соответствующие сведения есть в паспорте. Также действия при техосмотре техники вынесли в отдельную главу, чтобы исключить их многократное повторение. Кроме того, правила дополнили новой главой об отказе в регистрации. Это нужно для четкого определения действий уполномоченного органа в таких случаях.

Также документ исключает механизм гостехосмотра иным уполномоченным органом по месту нахождения машины вне рамок процедуры с проставлением служебной отметки в заявлении. Плюс на основе акта осмотра машины разрешили проходить госрегистрацию.

Постановление дополнили нормами о легализации копий удостоверения тракториста-машиниста, выданного иностранным компетентным органом. Добавили основания для отказа в выдаче и обмене такого удостоверения. Кроме того, изменились требования к конструкции техники, которая считается результатом индивидуального творчества. Утвердили порядок подтверждения соответствия требованиям к конструкции таких машин.