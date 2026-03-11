В Беларуси упростили процедуру регистрации сельхозтехники

Для регистрации сельхозмашин исключили ряд документов, поскольку соответствующие сведения есть в паспорте. Также действия при техосмотре техники вынесли в отдельную главу, чтобы исключить их многократное повторение. Кроме того, правила дополнили новой главой об отказе в регистрации. Это нужно для четкого определения действий уполномоченного органа в таких случаях.