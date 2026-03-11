Черчилль исчезнет с британских денег после решения местного Центробанка

Банк Англии (центральный банк Великобритании и структурный аналог ЦБ РФ) принял решение изменить дизайн национальных банкнот и заменить изображения исторических деятелей на представителей дикой природы страны. Об этом говорится в сообщении британского центробанка.
В новой серии денежных знаков вместо известных фигур британской истории планируется разместить изображения животных, растений и природных ландшафтов. В Банке Англии заявили, что таким образом хотят подчеркнуть ещё один важный символ страны — её природное наследие.
На протяжении более чем пяти десятилетий на британских банкнотах изображались выдающиеся личности, оказавшие влияние на развитие науки, культуры и политики. В действующей серии присутствуют бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Уильям Тёрнер и математик Алан Тьюринг.
Решение изменить концепцию оформления было принято после общественного опроса. Исследование провели в августе 2025 года. По его итогам около 60 процентов участников поддержали тему природы.
Второе место среди предложенных вариантов заняли архитектура и известные достопримечательности. Изображения исторических личностей оказались лишь на третьей позиции.
Банк Англии сообщил, что летом планируется провести дополнительный опрос. Жителей страны попросят определить, какие именно виды британской фауны должны появиться на новых банкнотах.
При разработке дизайна допускается использование изображений животных, растений и природных пейзажей. При этом домашние животные на денежных знаках размещаться не будут.
В регуляторе уточнили, что на банкнотах по-прежнему будет изображён британский монарх. Ожидается, что выпуск новой серии денег состоится через несколько лет.
Читайте также: Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.