Беларусь увеличила экспортные цены на молоко и сливки для всех стран, кроме России

Минсельхозпрод установил новые минимальные экспортные цены на молоко и сливки для стран СНГ, ЕАЭС и за пределами содружества, за исключением России. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.

Источник: РИА "Новости"

Для этих стран минимальные экспортные цены на молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подсластителей, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%, увеличили на $0,15 — до $2,6 за килограмм.

Новые цены начали действовать с 11 марта.

Для российского рынка минимальные экспортные цены на эту продукцию не меняли. Для килограмма молока и сливок с содержанием жира не более 1,5% цена осталась прежней — 235 российских рублей. В том числе для сухих молочных продуктов — 170 российских рублей.

Для стран вне СНГ (кроме Грузии) также выросли цены на молоко и сливки жирностью более 1,5% на $0,1 — до $3 за килограмм.

Недавно Минсельхозпрод снизил экспортные цены на отдельные виды сыра для России.

Российские заводы высказывают недовольство по поводу того, как белорусские производители занимают рынок. Сначала в Москве заговорили о дешевом сливочном масле. Затем появились вопросы к растущему ввозу кефира, творожков, сыра и другой «молочки». Белорусские производители выигрывают в цене: разница на литре сырого молока с соседней страной — около 20%. Многие крупные российские производители сыра частично останавливают мощности, «поскольку есть большой наплыв прошлогодней белорусской продукции».