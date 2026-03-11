Беларусь увеличила экспортные цены на молоко и сливки для всех стран, кроме России

Для этих стран минимальные экспортные цены на молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подсластителей, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%, увеличили на $0,15 — до $2,6 за килограмм.
Новые цены начали действовать с 11 марта.
Для российского рынка минимальные экспортные цены на эту продукцию не меняли. Для килограмма молока и сливок с содержанием жира не более 1,5% цена осталась прежней — 235 российских рублей. В том числе для сухих молочных продуктов — 170 российских рублей.
Для стран вне СНГ (кроме Грузии) также выросли цены на молоко и сливки жирностью более 1,5% на $0,1 — до $3 за килограмм.
Недавно Минсельхозпрод снизил экспортные цены на отдельные виды сыра для России.
Российские заводы высказывают недовольство по поводу того, как белорусские производители занимают рынок. Сначала в Москве заговорили о дешевом сливочном масле. Затем появились вопросы к растущему ввозу кефира, творожков, сыра и другой «молочки». Белорусские производители выигрывают в цене: разница на литре сырого молока с соседней страной — около 20%. Многие крупные российские производители сыра частично останавливают мощности, «поскольку есть большой наплыв прошлогодней белорусской продукции».