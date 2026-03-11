Беларусь увеличила экспортные цены на молоко и сливки для всех стран, кроме России

Для этих стран минимальные экспортные цены на молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подсластителей, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%, увеличили на $0,15 — до $2,6 за килограмм.