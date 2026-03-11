Проект трассы «Магистраль М-1» обсуждают в Петербурге

На заседаниях рассматриваются проекты планов застройки и межевания земель, выделенных под сооружение магистрали. Проект предусматривает изменения в плане земельного участка № 4 в Приморском районе, находящегося между улицей без названия, Пляжевым переулком, Водной и Бобыльской улицами.