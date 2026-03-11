Ричмонд
Проект трассы «Магистраль М-1» обсуждают в Петербурге

В Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта трассы «Магистраль М-1».

Источник: Пресс-служба КГА Петербурга

Об этом официально сообщила пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) города.

На заседаниях рассматриваются проекты планов застройки и межевания земель, выделенных под сооружение магистрали. Проект предусматривает изменения в плане земельного участка № 4 в Приморском районе, находящегося между улицей без названия, Пляжевым переулком, Водной и Бобыльской улицами.

При этом речь идёт исключительно о формировании планировочных структур, не предусматривающих возведение крупных сооружений.

Завершатся мероприятия обсуждений 8 апреля 2026 года. Проектные концепции будут размещены на веб-сайте городской администрации в марте-апреле 2026 года в специальном разделе «ППТ».