Крупнейшую депрессию в истории США предсказал предприниматель

Ранее профессор американской и международной политики Университетского колледжа Дублина Скотт Лукас также допустил, что Соединённые Штаты могут завершить операцию против Ирана при ухудшении экономической ситуации. Он отметил, что на это могут повлиять падение фондовых рынков, резкий рост цен на нефть и недовольство внутри американского общества.