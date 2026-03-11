Крупнейшую депрессию в истории США предсказал предприниматель

Основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил о возможном обрушении финансовых рынков на фоне политики президента США Дональда Трампа. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.
По мнению предпринимателя, американскую экономику может ожидать масштабный кризис. Он утверждает, что падение фондовых рынков США является неизбежным и способно привести к крупнейшей экономической депрессии в истории страны.
Дотком также заявил, что в случае развития кризисного сценария резко вырастет стоимость золота. При этом, по его мнению, наибольшие потери могут понести инвесторы, вложившиеся в доллар США.
Предприниматель связал возможные экономические потрясения с напряжённостью вокруг Ирана. По его версии, рост цен на нефть может спровоцировать серьёзные проблемы для американской экономики и финансовых рынков.
В публикации Дотком заявил, что для урегулирования ситуации президент США должен уйти в отставку либо быть смещён со своего поста.
Ранее профессор американской и международной политики Университетского колледжа Дублина Скотт Лукас также допустил, что Соединённые Штаты могут завершить операцию против Ирана при ухудшении экономической ситуации. Он отметил, что на это могут повлиять падение фондовых рынков, резкий рост цен на нефть и недовольство внутри американского общества.
Кроме того, в СМИ сообщалось, что США могут столкнуться с трудностями при компенсации возможных перебоев поставок нефти через Ормузский пролив даже при использовании стратегических нефтяных резервов страны.
Читайте также: Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.