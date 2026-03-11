Ричмонд
Названа средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата в декабре 2025 года превысила 97 921 рубль, в IV квартале — более 81 106 рублей. В целом за январь-декабрь прошлого года средняя зарплата в республике достигла 74 390 рублей.

Источник: Башинформ

Это на 6%, 7,1% и 10% соответственно выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

При этом реальная начисленная зарплата за 12 месяцев 2025 года увеличилась в республике на 1,3% по сравнению с январем-декабрем 2024-го.

Как сообщал ранее Башинформ, с 1 января 2026 года установленный законодателями минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. С учётом уральского коэффициента в Башкирии МРОТ достиг 31 157 рублей до вычета НДФЛ. Работодатели обязаны выплачивать зарплату не меньше МРОТ, это прописано в Трудовом кодексе РФ.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.