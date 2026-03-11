Названа средняя зарплата в Башкирии

Как сообщал ранее Башинформ, с 1 января 2026 года установленный законодателями минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. С учётом уральского коэффициента в Башкирии МРОТ достиг 31 157 рублей до вычета НДФЛ. Работодатели обязаны выплачивать зарплату не меньше МРОТ, это прописано в Трудовом кодексе РФ.