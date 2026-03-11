На краболове «Сентен» во Владивостоке подняли флаг 11 марта

«Сентен» стал девятым судном в серии краболовов, которые на «Восточной верфи» строят с 2019 года по программе «квоты под киль». В проект заложена идея универсального модульного комплекса: при одних и тех же обводах корпуса, силовой установке и базовом оборудовании судно можно настроить под добычу и перевозку живого краба, работу как краболов-процессор, ярусолов или креветколов. На борту есть всё для того, чтобы сохранить улов живым и привезти его в порт. Для этого предусмотрены RSW‑танки с охлаждённой морской водой, объём грузового трюма — 257 кубических метров. Район плавания не ограничен, а ледовый класс позволяет регулярно выходить в мелкобитый лёд толщиной до полуметра.