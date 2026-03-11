Ричмонд
На краболове «Сентен» во Владивостоке подняли флаг 11 марта

Новый краболов рассчитан на хранение живого улова в танках с охлаждённой морской водой и работу в условиях мелкобитого льда.

Источник: Аргументы и факты

На краболове «Сентен» 11 марта во Владивостоке подняли флаг: церемонию провели на территории АО «Восточная верфь». Об этом сообщила администрация города.

На торжество приехали министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, глава Владивостока Константин Шестаков, руководство и сотрудники верфи. Для школьников города устроили экскурсию по новому судну.

«Сентен» стал девятым судном в серии краболовов, которые на «Восточной верфи» строят с 2019 года по программе «квоты под киль». В проект заложена идея универсального модульного комплекса: при одних и тех же обводах корпуса, силовой установке и базовом оборудовании судно можно настроить под добычу и перевозку живого краба, работу как краболов-процессор, ярусолов или креветколов. На борту есть всё для того, чтобы сохранить улов живым и привезти его в порт. Для этого предусмотрены RSW‑танки с охлаждённой морской водой, объём грузового трюма — 257 кубических метров. Район плавания не ограничен, а ледовый класс позволяет регулярно выходить в мелкобитый лёд толщиной до полуметра.

Как уточняет пресс-служба мэрии, в ноябре 2019 года на «Восточной верфи» заложили первый дальневосточный краболов «Охотск», а в сентябре 2021 года судно передали заказчику. В 2020 году на стапелях начали строить второй, третий и четвёртый краболовы серии — «Аян», «Хабаровск» и «Шантар», сейчас они уже работают на промысле, а 25 сентября заказчику отдали пятое судно — «Пуму».

Девятый в серии краболов «Сентен» заложили 22 июня 2023 года, сейчас он официально передан компании «Север». В администрации подчёркивают, что это полностью дальневосточное судно — от проекта до постройки.