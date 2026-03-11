В режиме ожидания. Когда в Ленобласти пересчитают огромные счета за ЖКХ?

«Данная процедура возможна, лишь если у домовладельца отопление электрическое и на участке отсутствует газ. Первый раз мы направляли заявление, выписку ЕГРН на дом, справку от делопроизводителя нашего поселка (у нас нет УК), вместо такой справки можно взять справку у Горгаза, что вы не подключали газ. А второй раз к этому пакету документов мы добавили свидетельство многодетных, это нам уже соседи подсказали. Оказывается, что многодетным положена отмена диапазонов вовсе, а ранее мы претендовали лишь на расширение первого диапазона с 1500 кВт до 2700 кВт», — поделилась опытом Елена, отметив, что платить им всё равно придётся. В ЕИРЛЦ семье посоветовали не копить большой долг и рассчитаться хотя бы с январской квитанцией.