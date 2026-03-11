В режиме ожидания. Когда в Ленобласти пересчитают огромные счета за ЖКХ?

Жители Ленинградской области в январе столкнулись с астрономическими счетами за электричество. Хуже всего пришлось обладателям частных домов с электроотоплением. В администрации 47-го региона заверили, что владельцы негазифицированных участков могут направить заявление в ПСК для перерасчёта, так как им полагается льгота.
Но на практике эта задача оказалась непростой — на дворе март, кто-то всё ещё ждёт своей очереди, а другим уже несколько раз отказали. Как рассказала в беседе с spb.aif.ru жительница одного из дачных некоммерческих партнёрств (ДНП) в Ленобласти Елена (имя изменено, — Ред.), многие до сих пор ждут обещанного перерасчёта.
Ответа ждать 30 дней.
В 2025 году самый большой счёт, который видела Елена, составил 18−20 тысяч рублей. В январе 2026-го неожиданно «накапало» 30 тысяч, а в феврале — ещё 32. И это ещё относительно немного, — например, житель посёлка «Алмазное», что в Ломоносовском районе, сразу после новогодних праздников выяснил, что должен заплатить 97 тысяч. Перерасчёт, конечно же, есть, вот только выяснилось, что процесс этот весьма неспешен.
«В нашем посёлке есть газ, но также очень много домов на электрическом отоплении, и многие получили такие “сюрпризные” квитанции. Мы подавали документы первый раз ещё в январе, сразу после праздников. Сайт ПСК не самый удобный, долго искали как там подать заявление, прикреплять документы тоже было не просто, — через месяц выяснилось, что все, кроме одного файла, “слетели”. Время обработки заявления 30 дней — тогда нам пришел ответ, что мы не прислали выписку из ЕГРН на дом», — описывает трудности процесса Елена.
Пришлось заказывать свежие справки и снова ждать ответа целый месяц. На этот раз проблем с документами не возникло — женщине одобрили изменение диапазона, вот только о перерасчёте в этом ответе речи не шло. Теперь Елена просто ждёт новую квитанцию и надеется, что ей-таки исправят астрономические январские и февральские цифры.
«Не копите долг».
В Ленобласти с 2025 года действуют три диапазона потребления энергии: до 1500 кВт/ч, до 4500 кВт/ч и свыше 6000 кВт/ч в месяц. Для первого действует минимальный тариф, а последний приравнивают к коммерческим.
Дома, в которых нет газа, а всё отопление осуществляется за счёт электричества, начали испытывать на фоне этих нововведений сильную финансовую нагрузку. Поэтому власти Ленобласти расширили для них первый, социальный, диапазон до 2700 кВт/ч. Этот закон действовал до 31 декабря 2025 года и должен был быть продлён в 2026-м, однако из-за ряда замечаний к документу процедура затянулась. Результатом задержки стали рассчитанные по нельготным тарифам квитанции с астрономическими цифрами. Теперь всем этим людям предстоит делать перерасчёт.
«Данная процедура возможна, лишь если у домовладельца отопление электрическое и на участке отсутствует газ. Первый раз мы направляли заявление, выписку ЕГРН на дом, справку от делопроизводителя нашего поселка (у нас нет УК), вместо такой справки можно взять справку у Горгаза, что вы не подключали газ. А второй раз к этому пакету документов мы добавили свидетельство многодетных, это нам уже соседи подсказали. Оказывается, что многодетным положена отмена диапазонов вовсе, а ранее мы претендовали лишь на расширение первого диапазона с 1500 кВт до 2700 кВт», — поделилась опытом Елена, отметив, что платить им всё равно придётся. В ЕИРЛЦ семье посоветовали не копить большой долг и рассчитаться хотя бы с январской квитанцией.
«Никто уже ничего не понимает».
В режиме ожидания на данный момент продолжают оставаться многие жители частных домов в Ленобласти. Люди ждут новых квитанций, чтобы понять, сделали им всё-таки перерасчёт или нет.
«Написали заявления, что дом без газа. Но счета приходят с первым диапазоном — 1500, а не 2700. В квитанциях вообще странные числа. В нашей сейчас почему-то указаны показания от декабря 2025 года. Хотя в личном кабинете показания все есть, и за январь, и за февраль. Но сумму начислили. У них какой-то сбой, то ли не подтягиваются данные. На самом деле никто уже ничего не понимает. А ещё, 2700 кВт по границе первого диапазона для домов без газа не просто мало, а катастрофически мало», — описала текущую ситуацию в беседе с spb.aif.ru жительница Ленобласти Ольга Р.
Альтернативные методы отопления.
Как считает Дмитрий из Ломоносовского района, корень всех бед кроется в том, что электричеством пытаются протопить большие холодные дома. Дешевле всего, по словам собеседника, делать это углём, но его нужно регулярно подкидывать.
«Есть и другие системы отопления. Там на пеллетах, солярке, можно газгольдер поставить, если газа нет магистрального. У меня с адекватным потреблением электричества (дома постоянно свет горит, есть разные насосы, местами — тёплый пол электрический) средний чек зимой выходит около пяти тысяч. Дом мой 120 метров, живём втроём, всё газом топится, это реально дёшево, а всё остальное потребление на пять тысяч выходит. Раньше по ночам на электричестве сидели, набегало зимой за него около 15−20 тысяч», — поделился Дмитрий своим методом решения проблем в разговоре с spb.aif.ru.