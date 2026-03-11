Вкладчиков предупредили о главной ошибке при открытии депозита

По ее словам, та высокая ставка, на которую часто делают акцент, зачастую действует только в течение ограниченного времени или распространяется только на новые деньги, а реальный доход за весь срок вклада зачастую оказывается значительно ниже первоначальных ожиданий. Это связано с тем, что условия по окончании срока или при выполнении определенных условий могут значительно уменьшить итоговую прибыль.