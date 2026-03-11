Вкладчиков предупредили о главной ошибке при открытии депозита

Об этом рассказала аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, передает ИА DEITA.RU.
По ее словам, та высокая ставка, на которую часто делают акцент, зачастую действует только в течение ограниченного времени или распространяется только на новые деньги, а реальный доход за весь срок вклада зачастую оказывается значительно ниже первоначальных ожиданий. Это связано с тем, что условия по окончании срока или при выполнении определенных условий могут значительно уменьшить итоговую прибыль.
Еще одной частой ошибкой является невнимательность к условиям досрочного закрытия вклада. Как объясняет эксперт, многие финансовые продукты предусматривают, что при раннем снятии средств проценты практически обнуляются, что резко снижает общую доходность.
Также важный, но часто недооцененный аспект — это капитализация процентов. В случаях, когда процентная ставка остается одинаковой, вклад с обычным начислением процентов без капитализации приносит значительно меньший доход по сравнению с аналогичным продуктом, где проценты регулярно прибавляются к основной сумме.
Замалеева подчеркивает, что при выборе вклада необходимо обращать особое внимание на итоговую сумму дохода за весь срок размещения. Важными являются условия пополнения и частичного снятия, порядок начисления процентов, а также требования к клиенту, включая дополнительные условия при использовании карт или других банковских сервисов.
Часто высокая ставка доступна только новым клиентам, или же — при инвестировании новых средств, а также при выполнении конкретных условий, например, получении бонусов, использовании определенных карт или подключении дополнительных услуг.
Также стоит учитывать, что ставки по некоторым вкладам могут снизиться после первых месяцев размещения, или возможны случаи автоматического продления вклада на менее выгодных условиях.
Демпинг доходности также связан с изменениями по процентам на продукты с возможностью пополнения — бонусные ставки зачастую привязаны к подпискам, оборотам по картам или другим действиям клиента, о которых многие узнают только после открытия вклада или спустя некоторое время. В результате эффект может оказаться неожиданным и значительно снизить ожидаемый доход.
Чтобы повысить эффективность размещения средств, аналитик рекомендует использовать несколько стратегий. Например, банкам и маркетплейсам нередко выгодно предлагать привлекательные приветственные ставки для новых клиентов и их первых внесений.
Оптимальной стратегией считается распределение инвестиций по разным срокам: часть средств может работать на коротких высоких ставках, обеспечивая быстрый доход, а другая — на долгосрочных условиях, что помогает зафиксировать более стабильную прибыль в будущем.