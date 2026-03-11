Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы между Москвой и Минском

Из Москвы в Минск самолет будет лететь 1 час и 40 минут, обратно — полтора часа. Полеты будут выполняться на самолете SSJ-100. В настоящее время на сайте компании указано, что билет на первый рейс будет стоить 9900 российских рублей (368 белорусских).