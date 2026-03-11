Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Red Wings с 30 апреля запускает прямые рейсы между Москвой и Минском

Авиарейсы будут выполняться самолетами Superjet 100 из московского аэропорта «Жуковский».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings с 30 апреля будет выполнять прямые рейсы между Москвой и Минском, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Red Wings открывает новое международное авиасообщение по маршруту Москва — Минск. Полеты стартуют с началом майских праздников и будут выполняться из аэропорта “Жуковский”», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что первый рейс из российской столицы в белорусскую запланирован на 30 апреля.

Из Москвы в Минск самолет будет лететь 1 час и 40 минут, обратно — полтора часа. Полеты будут выполняться на самолете SSJ-100. В настоящее время на сайте компании указано, что билет на первый рейс будет стоить 9900 российских рублей (368 белорусских).

Ранее в Red Wings сообщили, что перевозчик с 9 апреля и до конца сентября начнет выполнять рейсы в Минск из Перми.