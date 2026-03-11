Объем экономики Волгоградской области превысил 1,5 трлн рублей

По итогам 2024 года валовой региональный продукт Волгоградской области достиг отметки в 1,518 триллиона рублей. Это на 0,9% больше, чем в прошлом году, если сравнивать в сопоставимых ценах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.
Главным двигателем такого роста стала обрабатывающая промышленность. Именно она формирует более пятой части всей добавленной стоимости в экономике региона. Если говорить цифрами, то, по данным Волгоградстата, обрабатывающие производства занимают лидирующую позицию с долей в 21,4% в структуре региональной экономики.
Но не только промышленность тянет экономику вверх. Большой вклад вносят и другие сферы. Например, оптовая и розничная торговля занимают 12% от общего объема ВРП, агропромышленный комплекс — 10,8%. Не отстают и операции с недвижимостью, которые приносят 10,7%.