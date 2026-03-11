Объем экономики Волгоградской области превысил 1,5 трлн рублей

По итогам 2024 года валовой региональный продукт Волгоградской области достиг отметки в 1,518 триллиона рублей. Это на 0,9% больше, чем в прошлом году, если сравнивать в сопоставимых ценах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.