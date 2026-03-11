Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объем экономики Волгоградской области превысил 1,5 трлн рублей

Валовой региональный продукт области преодолел новую планку.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2024 года валовой региональный продукт Волгоградской области достиг отметки в 1,518 триллиона рублей. Это на 0,9% больше, чем в прошлом году, если сравнивать в сопоставимых ценах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.

Главным двигателем такого роста стала обрабатывающая промышленность. Именно она формирует более пятой части всей добавленной стоимости в экономике региона. Если говорить цифрами, то, по данным Волгоградстата, обрабатывающие производства занимают лидирующую позицию с долей в 21,4% в структуре региональной экономики.

Но не только промышленность тянет экономику вверх. Большой вклад вносят и другие сферы. Например, оптовая и розничная торговля занимают 12% от общего объема ВРП, агропромышленный комплекс — 10,8%. Не отстают и операции с недвижимостью, которые приносят 10,7%.