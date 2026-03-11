В регионе развивается производство автомобильной электроники для серьёзных мировых брендов

Андрей Травников отметил: на предприятии произошли значительные изменения — выросли производственные мощности, видно, как стремительно меняются технологии — внедряются машинное зрение, робототехника. Продукция поставляется в крупнейшие промышленные и ресурсодобывающие компании нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья.
«По сути дела, предприятие ворвалось в новую нишу производства автомобильной электроники, причём для серьёзных мировых брендов. Это впечатляет. Для региона это значимое предприятие. Наша экономика диверсифицирована, и с каждым годом в её структуре все большую роль занимает сфера ИТ, телекоммуникационных технологий, микро-, радиоэлектроники. И предыдущие годы мы видели хорошую, растущую налоговую отдачу от этой отрасли. Поэтому, конечно, развитие таких высокотехнологичных предприятий для нас очень важно, это одна из ключевых задач. В Новосибирской области мощная школа подготовки соответствующих специалистов и остается порадоваться за наших выпускников, что у них есть возможность работать на столь современном предприятии», — подчеркнул Губернатор.
Генеральный директор ООО «Вега-Абсолют» Валерий Красников добавил, что «Вега-Абсолют» сотрудничает с ведущими новосибирскими университетами и колледжами — НГУ, СибГУТИ, НГТУ и другими. В рамках этого партнёрства в вузах созданы специализированные лаборатории, оснащённые оборудованием компании. Студенты могут на практике изучать и осваивать технологии Интернета вещей.
Как сообщил Валерий Красников, компания продолжает наращивать компетенции как в автоэлектронике, так и в развитии технологий Интернета вещей, в том числе сопутствующих технических решений по контролю, мониторингу и управлению устройствами на автомобильных дорогах, в освещении, ЖКХ, сельском хозяйстве.
Все процессы в технологической цепочке на «Вега-Абсолют» выполняются на собственных предприятиях. Компанией реализовано более ста проектов, среди которых, например, система мониторинга трубопроводов, обеспечивающая своевременное обнаружение аварий и утечек; проекты по развитию дорожной инфраструктуры для интеллектуальных транспортных систем, повышающих безопасность и эффективность движения; бортовые системы для пассажирского транспорта, улучшающие качество обслуживания; а также мониторинг транспортных средств в каршеринге, управление уличным освещением.
Также на предприятии производят разного вида датчики, например, для сельского хозяйства. Они собирают информацию о состоянии почвы или помогают обеспечивать оптимальный режим хранения урожая.
Добавим, что участие в реализации национального проекта «Производительность труда» (с 2025-го года это федеральный проект, входящий в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика») позволило предприятию значительно оптимизировать производственные процессы и улучшить показатели.