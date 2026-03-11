В регионе развивается производство автомобильной электроники для серьёзных мировых брендов

«По сути дела, предприятие ворвалось в новую нишу производства автомобильной электроники, причём для серьёзных мировых брендов. Это впечатляет. Для региона это значимое предприятие. Наша экономика диверсифицирована, и с каждым годом в её структуре все большую роль занимает сфера ИТ, телекоммуникационных технологий, микро-, радиоэлектроники. И предыдущие годы мы видели хорошую, растущую налоговую отдачу от этой отрасли. Поэтому, конечно, развитие таких высокотехнологичных предприятий для нас очень важно, это одна из ключевых задач. В Новосибирской области мощная школа подготовки соответствующих специалистов и остается порадоваться за наших выпускников, что у них есть возможность работать на столь современном предприятии», — подчеркнул Губернатор.