Февральский рост цен на алкоголь и табак в Казахстане стал рекордным за 15 лет

«Каков фон у этих скачков цен? Помимо общих факторов — типа налоговой реформы, влияния роста цен на разных этапах производства и поставок конкретной продукции, возможного удорожания импорта из-за валютного курса — можно вспомнить, что с этого года увеличены ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия. Причем если по вину, к примеру, речь о росте с Т35 за литр до Т38, то для коньяка рост более чувствительный: раньше была отдельная ставка в Т1 тыс. за литр 100% спирта, а теперь он попадает в общую категорию с крепким алкоголем и идет по ставке Т2805», — подчеркнули в сообщении.