Февральский рост цен на алкоголь и табак в Казахстане стал рекордным за 15 лет

«В феврале цены по категории “Алкогольные напитки и табачные изделия” выросли в среднем по РК на 4,1% к январю — это самый заметный месячный скачок для этой группы продуктов как минимум с начала 2011 года», — говорится в сообщении в среду.
Алкогольные напитки в феврале подорожали на 3,8% по сравнению с январем, что также стало рекордным месячным ростом с начала 2011 года. Особенно выделяется вино, цена которого выросла на 6,2% — это наибольший рост за любой месяц за тот же период. При этом шампанское и игристые вина подорожали умеренно, а по категории «Вино виноградное» зафиксирован рост сразу на 7,3%.
«Помимо вина, ощутимый рост показывает пиво: +3,6% к январю, более серьезный скачок в последний раз фиксировался в марте 2022-го, хотя довольно близкие значения были и год назад. Категория “Спиртные напитки” демонстрирует +2,6%, самый большой рост с апреля 2022. Эта группа формируется водкой и коньяком, и если по водке подорожание составило довольно скромные 1,2%, то по коньяку подорожание м/м двузначное — на 13,7%, ничего близкого тут раньше не наблюдалось», — отметили в ПКБ.
Что касается табачных изделий, их цены в феврале выросли на 4,3% по сравнению с январем — это максимум с июля 2019 года, хотя для категории типичны периодические скачки стоимости. В структуре группы сигареты подорожали на 4,7% (такой же рост был в июле 2019 года), а недавно включенные в статистику табачные стики показали рост на 2,6% (учет ведется с 2026 года).
«Каков фон у этих скачков цен? Помимо общих факторов — типа налоговой реформы, влияния роста цен на разных этапах производства и поставок конкретной продукции, возможного удорожания импорта из-за валютного курса — можно вспомнить, что с этого года увеличены ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия. Причем если по вину, к примеру, речь о росте с Т35 за литр до Т38, то для коньяка рост более чувствительный: раньше была отдельная ставка в Т1 тыс. за литр 100% спирта, а теперь он попадает в общую категорию с крепким алкоголем и идет по ставке Т2805», — подчеркнули в сообщении.
Кроме того, введен особый порядок налогообложения предметов роскоши: теперь, в частности, необходимо уплачивать 10% от стоимости за каждый литр алкоголя стоимостью выше Т500 тыс. Новые акцизы действуют с января, однако, по данным бюро, их эффект мог проявиться с задержкой, например, если в январе продавались ранее закупленные запасы.
«Отдельно нужно сказать еще об одном факторе — обязательной маркировке. Такое решение уже принято в отношении пива, что, соответственно, должно было потребовать от производителя дополнительных затрат, причем, по расчетам отрасли, довольно серьезных. Исходно предполагалось, что требование должно действовать для части продукции (в кегах и бутылках уже с начала февраля), но в конце февраля минторговли отчиталось о первых результатах и представило проект решения о коррекции сроков введения маркировки. Из комментария следует, что в категории бутылок ориентируются на сентябрь 2026», — добавили в ПКБ.
Параллельно, как сообщает бюро, в феврале в публичное пространство вышли сообщения о возможном будущем введении маркировки алкогольной продукции. В правительстве, комментируя предложения депутатов по ужесточению продажи алкоголя, отметили, что такой сценарий теоретически может быть реализован.