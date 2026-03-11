Во главе с Раисом: для чего в Татарстане создали комиссию по развитию искусственного интеллекта

В Татарстане сформирован новый орган, призванный курировать развитие искусственного интеллекта (ИИ), по аналогии с федеральной структурой, созданной по указу Владимира Путина. Возглавил региональную комиссию по ИИ глава республики Рустам Минниханов.
Целью создания нового коллегиального органа является выработка единых подходов к государственной политике в области разработки, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта. Перед комиссией поставлен ряд ключевых задач, включая повышение эффективности различных сфер жизни региона — от экономики до государственного управления — за счет применения ИИ. Также предстоит определить целевые показатели развития этих технологий, усовершенствовать систему образования и правовое регулирование в данной области, а также проанализировать и нейтрализовать возможные риски, связанные с ИИ.
Особое внимание будет уделено созданию и развитию собственных фундаментальных моделей и сервисов на базе ИИ, а также обеспечению их необходимыми вычислительными мощностями и электроэнергией. Это направление призвано укрепить технологическое лидерство Татарстана.
Инициатива по созданию подобной программы развития ИИ в республике до 2030 года обсуждалась еще в январе. Программа включает в себя четыре основных блока: инфраструктура, кадры, прикладные проекты и научные разработки.
В состав комиссии, помимо Рустама Минниханова, вошли 25 человек. Среди них — вице-премьеры Шамиль Гафаров и Роман Шайхутдинов, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, руководители ведущих министерств республики, представители научных и IT-структур. Присутствие в комиссии главы Госкомитета по тарифам Рената Гайнутдинова подчеркивает важность обеспечения проектов ИИ доступной электроэнергией. Также в состав включен бывший глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Сейчас он занимает пост помощника Премьер-министра РТ Алексея Песошина на внештатной основе. В составе комиссии он будет оказывать экспертную поддержку.
«Эта роль подразумевает экспертную поддержку на стыке бизнеса, государства, образования и технологического сообщества. Там, где для развития ИИ важны практический опыт, независимый взгляд и быстрое соединение идей с реальным внедрением», — цитирует Айрата Хайруллина ИА «Татар-информ».
Заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в квартал.