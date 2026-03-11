Во главе с Раисом: для чего в Татарстане создали комиссию по развитию искусственного интеллекта

Целью создания нового коллегиального органа является выработка единых подходов к государственной политике в области разработки, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта. Перед комиссией поставлен ряд ключевых задач, включая повышение эффективности различных сфер жизни региона — от экономики до государственного управления — за счет применения ИИ. Также предстоит определить целевые показатели развития этих технологий, усовершенствовать систему образования и правовое регулирование в данной области, а также проанализировать и нейтрализовать возможные риски, связанные с ИИ.