Богатейшие: в список миллиардеров Forbes попали бизнесмены из Челябинской области

Четыре южноуральских бизнесмена попали в мировой список Forbes.

Источник: правительство Челябинской области

В свежий рейтинг богатейших людей мира, составленный Forbes, попали четверо предпринимателей из Челябинской области. Это Виктор Рашников, Андрей Комаров, Сергей Студенников и Игорь Рыбаков.

Председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников — 372-й в списке самых богатых людей на Земле. Его состояние Forbes оценивает в 9,3 млрд долларов.

Основатель торговой сети «Красное&Белое» Сергей Студенников вместе со своей семьей на 1913-м месте в рейтинге. Родственникам принадлежит 2,2 млрд долларов. Студенников появился на свет в Ставропольском крае, но сразу после рождения сына его родители переехали в Бакал. Будущий миллиардер учился в техникуме в Сатке, а потом жил в Челябинске.

Уроженец Челябинска, экс-владелец «Челябинского трубопрокатного завода» Андрей Комаров в список Forbes также попал вместе со своей семьей. Комаров и его близкие занимают 2600 строчку. В их ведении 1,5 млрд долларов.

Игорь Рыбаков, совладелец корпорации «Технониколь» и уроженец Магнитогорска — 2712-ой в списке миллиардеров, его состояние — 1,4 млрд долларов.

