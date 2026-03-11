«Белавиа» доставила в Минск 332 туристов из Салалы и Дохи

«Сегодня ночью два вывозных рейса “Белавиа” выполнили посадку в Национальном аэропорту Минск. В этот раз авиакомпания забрала 141 пассажира из Омана и 191 — из Катара», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что на среду в 13:50 по местному времени запланирован вывозной рейс из Дубая.
Проблемы с выездом туристов из целого ряда ближневосточных стран возникли после того, как Израиль и США начали наносить воздушные удары по Ирану. Тегеран в ответ атаковал объекты на израильской территории и военные базы США в близлежащих странах.
По этой причине многие государства Персидского залива были вынуждены полностью или частично закрыть свои воздушные пространства, либо же ввели ограничения на полеты пассажирских судов.