«Белавиа» доставила в Минск 332 туристов из Салалы и Дохи

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» доставила 332 туристов из Омана и Катара, сообщила пресс-служба перевозчика в среду.

Источник: "Белавиа"

«Сегодня ночью два вывозных рейса “Белавиа” выполнили посадку в Национальном аэропорту Минск. В этот раз авиакомпания забрала 141 пассажира из Омана и 191 — из Катара», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что на среду в 13:50 по местному времени запланирован вывозной рейс из Дубая.

Проблемы с выездом туристов из целого ряда ближневосточных стран возникли после того, как Израиль и США начали наносить воздушные удары по Ирану. Тегеран в ответ атаковал объекты на израильской территории и военные базы США в близлежащих странах.

По этой причине многие государства Персидского залива были вынуждены полностью или частично закрыть свои воздушные пространства, либо же ввели ограничения на полеты пассажирских судов.