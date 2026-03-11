В ГЖФ напомнили, кто в Татарстане может получить жилье по социальным программам

По его словам, программа предусматривает распределение 10% от объема построенного жилья для граждан, нуждающихся в срочной поддержке. Первоначальный взнос для участия составляет 1 тыс. рублей. При этом решение о включении в программу принимают жилищные комиссии муниципалитетов, после чего оно утверждается президиумом ГЖФ.
В очереди на участие в программе остаются 68 семей, которых планируют обеспечить жильем в этом году.
Также в августе 2025 года в республике запустили отдельную программу обеспечения жильем участников специальной военной операции. С момента запуска на учет встали 23 семьи, из которых девять уже получили квартиры, еще 14 ожидают завершения строительства домов.
Условия программы аналогичны социальной ипотеке: ставка составляет 7%, первоначальный взнос — 10%, а рассрочка может достигать 28 лет. При этом участники СВО получают жилье быстрее — в год постановки на учет при наличии готовых квартир или после завершения строительства.
Отдельная программа действует для многодетных семей с пятью детьми и более. Им предоставляется сертификат на бесплатное жилье. В 2025 году квартиры получили 26 семей, которым передали 44 квартиры.
Кроме того, в рамках программ ГЖФ жильем обеспечивают врачей — получателей грантов Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В 2025 году жилищные условия улучшили 68 семей медиков, еще около 180 семей ожидают завершения строительства домов.
По программе переселения из аварийного жилья в 2025 году передано 43 жилых помещения, из них 39 — в Казани. В 2026 году планируется переселить еще 170 человек.
Отдельное направление — обеспечение жильем детей-сирот. По словам Гилманова, с 2013 года ежегодно предоставляется сначала около 300 квартир, а затем объем увеличили до 600 квартир в год. В 2025 году жилье получили 450 сирот.
Также продолжается обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Всего за время действия программы квартиры получили около 6 тыс. ветеранов. В 2025 году жилье предоставили двум ветеранам, в 2026 году квартиру планируют выдать еще одному.