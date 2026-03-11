В ГЖФ напомнили, кто в Татарстане может получить жилье по социальным программам

В Татарстане по подпрограмме социальной ипотеки для граждан, нуждающихся в неотложной поддержке, в 2025 году жилищные условия улучшили 29 семей. Об этом на совместном заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ и экспертного совета при комитете рассказал заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.