«Уральские авиалинии» завершили вывоз туристов из ОАЭ

По данным перевозчика, после закрытия неба над Ближним Востоком с 4 по 10 марта было доставлено домой более 3 тысяч пассажиров. Всего было выполнено 18 специальных рейсов: 9 в Москву (Домодедово), 6 в Екатеринбург и 3 рейса в Сочи.