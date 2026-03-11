Ричмонд
«Белавиа» начнет выполнять регулярные рейсы в Таиланд

В эту азиатскую страну уже летают чартерные рейсы из Минска — на курорты Патайи и Пхукета.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Авиационные администрации Беларуси и Королевства Таиланд подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций республики.

По информации ведомства, документом согласован проект межправительственного Соглашения о воздушном сообщении.

«Он предоставляет возможность авиакомпании “Белавиа” приступить к началу выполнения прямых регулярных рейсов в Таиланд», — говорится в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что подписание меморандума состоялось в Бангкоке по результатам прошедших между авиационными властями двух стран консультаций.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» открыла новые чартерные рейсы в Таиланд в январе текущего года — в Паттайю первый самолет из Минска отправился 8 января, на остров Пхукет — 11-го.

Для белорусов в настоящее время действуют упрощенные правила въезда в Таиланд, которые позволяют получить визу по прибытии в государство или оформить электронную визу заранее.