Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарский бизнесмен Михельсон опустился в рейтинге миллиардеров Forbes

Миллиардер из Самары Леонид Михельсон является одним из самых богатых людей мира.

Источник: Комсомольская правда

Самарский бизнесмен Леонид Михельсон вошел в рейтинг самых богатых людей мира Forbes на 2026 год. По сравнению с 2025-м, миллиардер снизился на 22 позиций.

Состояние Михельсона оценивается в $28,3 млрд, изменение за год составило +$0,1 млрд. Несмотря на это, если в прошлом году самарский бизнесмен занимал 66 место, то сейчас он расположился на 88 позиции.

Как пишет KP.RU, источником богатства Леонида Михельсона являются 24,6% акций «Новатэка» (природный газ) и 30,6% «Сибура» (нефтегазохимическое производство). Больше всего миллиардеров в США (989 человек), Китае (610 человек) и Индии (229 человек).

Напомним, в 2023 году Леонид Михельсон стал почетным гражданином Самарской области. Его отметили за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, активную благотворительную и общественную деятельность.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше