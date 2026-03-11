Самарский бизнесмен Михельсон опустился в рейтинге миллиардеров Forbes

Самарский бизнесмен Леонид Михельсон вошел в рейтинг самых богатых людей мира Forbes на 2026 год. По сравнению с 2025-м, миллиардер снизился на 22 позиций.
Состояние Михельсона оценивается в $28,3 млрд, изменение за год составило +$0,1 млрд. Несмотря на это, если в прошлом году самарский бизнесмен занимал 66 место, то сейчас он расположился на 88 позиции.
Напомним, в 2023 году Леонид Михельсон стал почетным гражданином Самарской области. Его отметили за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, активную благотворительную и общественную деятельность.