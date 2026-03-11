Экс-губернатор Кубани Ткачев впервые попал в список миллиардеров Forbes

Он занимает 2274 место в общем списке. Эксперты оценили состояние экс-главы Кубани (2001−2015) и экс-министра сельхозхозяйства (2015−2018) в 1,8 миллиарда долларов. Ткачев контролирует «Агрокомплекс» — второе в России предприятие по производству молоку, и пятое — по мясу и сахару в России. К тому же Ткачев владеет 1,23 млн гектаров земли. В его активах группа «Mantera» с «Красной Поляной», «Архызом» и «Сочи Парком».