Будет ли Казахстан наращивать добычу нефти, рассказал глава Минэнерго

«Согласно плану экономического развития, цифра стоит 100,5 млн тонн на 2026 год. Я думаю, что из-за этих событий, которые были в конце года и в начале этого года, я имею ввиду атаки на КТК и пожар на Тенгизе, будет в районе 96−98 млн тонн. Это и нефть, и газоконденсат, и смесь легких углеводородов. Мы считаем все», — подчеркнул министр.