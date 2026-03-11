Будет ли Казахстан наращивать добычу нефти, рассказал глава Минэнерго

Ерлан Аккенженов прокомментировал вопрос о том, будет ли Казахстан наращивать планы добычи нефти с учетом того, что ближневосточная нефть выпадает с рынка.
«Согласно плану экономического развития, цифра стоит 100,5 млн тонн на 2026 год. Я думаю, что из-за этих событий, которые были в конце года и в начале этого года, я имею ввиду атаки на КТК и пожар на Тенгизе, будет в районе 96−98 млн тонн. Это и нефть, и газоконденсат, и смесь легких углеводородов. Мы считаем все», — подчеркнул министр.
Планов наращивать объемы добычи нефти, по его словам, нет.
«Я думаю, мы будем идти по нашим планам. И будем оставаться именно в тех границах, которые я вам назвал», — подчеркнул глава Минэнерго.
Он добавил, что есть технологический режим работы месторождений, которые защищаются в Министерстве энергетики и он направлен на рациональное использование наших недр.
Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов высказался о ценах на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.