Как увеличить размер пенсии вдвое — советы экономиста

«При более позднем обращении за назначением страховой пенсии по старости увеличивается и число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и размер фиксированной выплаты за счет применения к ним повышающих коэффициентов. Если обратиться за назначением страховой пенсии по старости на 10 лет позже возникновения права, то число ИПК увеличивается в 2,32 раза, а размер фиксированной выплаты — в 2,11 раза», — пояснил эксперт.