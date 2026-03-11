Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как увеличить размер пенсии вдвое — советы экономиста

При отсрочке выхода на пенсию на 10 лет с момента возникновения соответствующего права, размер фиксированной выплаты будет увеличен в 2,1 раза. Об этом в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Источник: ИА Татар-информ

«При более позднем обращении за назначением страховой пенсии по старости увеличивается и число индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и размер фиксированной выплаты за счет применения к ним повышающих коэффициентов. Если обратиться за назначением страховой пенсии по старости на 10 лет позже возникновения права, то число ИПК увеличивается в 2,32 раза, а размер фиксированной выплаты — в 2,11 раза», — пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что на количество пенсионных баллов влияет размер официальной заработной платы. По этой причине экономист не советует получать зарплату в конвертах.

Напомним, что в текущем году размер страховых пенсий в России был проиндексирован на 7,6%.