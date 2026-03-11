Ричмонд
Минниханов обсудил развитие Казанькомпрессормаша с первым замглавы Группы ГМС

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с первым заместителем генерального директора — главным операционным директором ООО «УК “Группа ГМС”» Артемом Молчановым дальнейшее развитие АО «Казанькомпрессормаш» (входит в Группу ГМС). Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере машиностроения, производства компрессорного и насосного оборудования.

Группа ГМС является одним из крупнейших в России и странах СНГ производителей насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства.

Кроме того, группа представляет собой динамично развивающуюся инжиниринговую компанию, выполняющую широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства.

