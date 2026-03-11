Ричмонд
В Крыму потратят 7 млрд рублей на газификацию

На газификацию в Крыму потратят около 7 млрд рублей в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году на газификацию в Крыму планируют потратить около 7 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.

В рамках программы догазификации газ собираются подвести к 5,2 тысячи домов.

«Уровень газификации природным газом населённых пунктов Крыма планируется довести до 83,79%», — рассказал министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

Кроме того, в Крыму планируют реконструировать четыре подстанции. Эти энергообъекты расположены в Белогорском, Советском, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

