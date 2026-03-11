Все идут в IT: сколько стоит обучение и какие зарплаты ждут выпускников в Казахстане

Академический ценник.
Пути в IT два — вуз или курсы, и по цене они расходятся кардинально. Год обучения в МУИТ обойдётся от 1,77 миллиона тенге, в КБТУ от 1,22 миллиона на первом курсе. За четыре года бакалавриата в одном из этих вузов семья потратит от 5 до 7 миллионов тенге. Государственные вузы дешевле от 620 тысяч до 1,1 миллиона в год. Но попасть туда по гранту с каждым годом сложнее из-за конкуренции.
Альтернатива университету: курсы и ускоренные программы.
Помимо классического высшего образования, многие начинающие специалисты приходят в индустрию через короткие образовательные программы. Речь идет о так называемых IT-курсах или coding bootcamp -интенсивных программах, рассчитанных на несколько месяцев обучения.
Стоимость таких программ значительно ниже университетской, но также сильно зависит от формата. Онлайн-курсы могут стоить несколько сотен тысяч тенге за программу, тогда как полноценные офлайн-интенсивы иногда достигают около одного миллиона тенге.
Эксперты отмечают, что такие программы чаще всего дают базовые навыки программирования, однако работодатели обычно ожидают от кандидатов не только теоретических знаний, но и портфолио проектов или опыта работы.
Сколько зарабатывают IT-специалисты.
Высокие доходы остаются главным фактором, который привлекает молодежь в IT-сферу. По данным образовательных платформ и рынка труда, средняя зарплата IT-специалистов в Казахстане в 2025 году достигла примерно 673 тыс. тенге в месяц, что значительно выше средней зарплаты по экономике.
Начинающие разработчики обычно получают меньше, однако зарплата быстро растет с опытом. На старте карьеры junior-специалисты могут рассчитывать примерно на 150−300 тыс. тенге, тогда как специалисты среднего уровня получают уже несколько сотен тысяч тенге в месяц. У опытных разработчиков и архитекторов программного обеспечения доход может превышать миллион тенге, особенно при работе в международных компаниях или удаленных командах.
Почему IT остаётся привлекательной отраслью.
Рост популярности IT объясняется не только зарплатами. Цифровизация экономики, развитие финтеха, электронного правительства и стартап экосистемы устойчиво увеличивают спрос на разработчиков, аналитиков данных и специалистов по кибербезопасности. Дополнительный стимул — возможность работать на международный рынок и получать зарплату в иностранной валюте.
Но у тренда есть обратная сторона. Конкуренция среди начинающих растёт быстрее, чем рынок успевает их поглощать. Компании ищут тех, кто приходит с реальным опытом, знает английский и умеет работать с современными технологиями. Вопрос для тех, кто только входит в отрасль, уже не в том, стоит ли идти в IT, а в том, кто сможет быстрее адаптироваться к её постоянно меняющимся требованиям.