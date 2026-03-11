Все идут в IT: сколько стоит обучение и какие зарплаты ждут выпускников в Казахстане

Пути в IT два — вуз или курсы, и по цене они расходятся кардинально. Год обучения в МУИТ обойдётся от 1,77 миллиона тенге, в КБТУ от 1,22 миллиона на первом курсе. За четыре года бакалавриата в одном из этих вузов семья потратит от 5 до 7 миллионов тенге. Государственные вузы дешевле от 620 тысяч до 1,1 миллиона в год. Но попасть туда по гранту с каждым годом сложнее из-за конкуренции.